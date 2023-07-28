В Баку автомобиль сбил переходившего дорогу мужчину

В Наримановском районе Баку автомобиль сбил мужчину в возрасте 55-60 лет, который переходил дорогу вне пешеходного перехода ("зебры").
Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на улице Ахмеда Раджабли.
Мужчина был сбит ночью около 01:40 легковым автомобилем марки Opel с государственным регистрационным знаком 01-EX-256, которым управлял житель города Сумгайыт Нематли Джейхун Нурхан оглы (1993 г.р.).
По данному факту в Управление полиции Наримановского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.