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    В Баку автомобиль сбил пенсионера

    В Сабунчинском Районном Управлении Полиции ведется расследование по факту

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ На территории Сабунчинского района Баку автомобиль сбил пенсионера.

    Как передает Report, инцидент произошел в тот момент, когда Тагиев Натиг Серхад оглу, 1961-го года рождения хотел перейти дорогу.

    Виновником дорожно – транспортного происшествия стал водитель автомобиля марки Mercedes. Он доставил пострадавшего в Клинический Медицинский Центр № 3.

    В Сабунчинском Районном Отделении Полиции ведется расследование по факту.

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