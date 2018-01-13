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    В Баку автомобиль сбил пьяного пешехода

    Фатуллаев в состоянии алкогольного опьянения упал перед проезжающим автомобилем

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

    Как передает Report, инцидент произошел в Наримановском районе столицы, на проспекте Зии Бунъядова..

    Так, автомобиль марки Нива с государственным регистрационным 90-PJ-807 Фатуллаева Заура Салман оглу 1976 г.р. В результате он получил повреждение.

    По словам водителя автомобиля Нива и свидетелей, З.Фатуллаев в состоянии алкогольного опьянения упал перед проезжающим автомобилем. Пострадавший доставлен в больницу. 

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