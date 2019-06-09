В Баку автомобиль сбил пьяного пешехода

В Баку произошла дорожная авария, в результате которой пострадал пешеход.

Как передаёт Report, ДТП было зарегистрировано вблизи станции метро "Кёроглу".

На проспекте Гейдара Алиева автомобиль сбил жителя села Кюрдмахмудлу Физулинского района Мирзаева Шахрияра Гияс оглу (1989-го года рождения).

Пострадавший был доставлен в Клинический медицинский центр №3 с переломом правой ноги.

Согласно информации, Ш.Мирзаев пришёл в Баку для участия в свадебной церемонии. Во время инцидента он был пьяным.

Рамин Шахбазов