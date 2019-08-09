В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода

В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода

9 августа, 2019 11:25

https://report.az/storage/news/27e125b28d28099bd6d13f3eaba65cf0/9998f07d-359b-4d71-9419-6a7c94073221_292.jpg В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода. Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Локбатан Гарадагского района. Управляемый Эйвазом Джабраиловым автомобиль марки Toyota сбил пешехода 40-45 лет, личность погибшего не уточняется.

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