В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода.
Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Локбатан Гарадагского района.
Управляемый Эйвазом Джабраиловым автомобиль марки Toyota сбил пешехода 40-45 лет, личность погибшего не уточняется.
В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода.
Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Локбатан Гарадагского района.
Управляемый Эйвазом Джабраиловым автомобиль марки Toyota сбил пешехода 40-45 лет, личность погибшего не уточняется.
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости