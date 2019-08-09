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В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода

В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода

В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Локбатан Гарадагского района.

Управляемый Эйвазом Джабраиловым автомобиль марки Toyota сбил пешехода 40-45 лет, личность погибшего не уточняется.

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