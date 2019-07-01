В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода

​В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода

1 июля, 2019 23:47

https://report.az/storage/news/2db62fd42be52b8f0d53635d29fb9c28/6e73b7f9-02cc-4816-949e-3bc608b99e14_292.jpg В Баку произошло ДТП со смертельным исходом. Как передаёт Report, происшествие произошло на проспекте Нобель. Автомобиль сбил переходящего дорогу пешехода. В результате, пешеход от полученных повреждений скончался на месте.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках: Bakıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

Читайте также