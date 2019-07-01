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В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода

​В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передаёт Report, происшествие произошло на проспекте Нобель.

Автомобиль сбил переходящего дорогу пешехода. В результате, пешеход от полученных повреждений скончался на месте. 

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