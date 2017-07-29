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    В Баку автомобиль сбил мужчину и женщину

    Один инцидент произошел в Сураханском, другой - в Низаминском районе столицы© Report.az

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Баку произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которого были сбиты 2 пешехода.

    Как сообщает Report, одно происшествие зарегистрировано на территории Сураханского, другое - Низаминского района столицы.

    В поселке Говсан 42-летнюю Ильхаму Абдулла гызы Бадалову при попытке перейти дорогу сбил легковой автомобиль. В результате женщина с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу.

    Другой случай был зарегистрирован вблизи станции метро "Нефтчиляр".

    Переходившего дорогу Кянана Шариф оглу Рзаева 1992 г.р. сбил легковой автомобиль. Пешеход с тяжелой черепно-мозговой травмой был помещен в больницу.

    По обоим фактам проводится расследование.

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