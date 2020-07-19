В Баку автомобиль сбил мотоциклиста насмерть

В Баку произошло ДТП, в результате которого есть погибший.
Как передает Report, происшествие произошло на территории Сураханского района.
В поселке Говсан находящийся в движении на мотоцикле Гумматов Рустам Али оглы, 1968-го года рождения столкнулся с легковым автомобилем марки “Mercedes” с государственным регистрационным знаком 99-BJ-635.
Получившего тяжелые телесные ранения Р.Гумматов госпитализирован бригадой скорой помощи. Во время осмотра ему поставили в том числе диагноз «открытая черепно-мозговая травма».
Несмотря на усилия врачей спасти его жизнь не удалось.
По факту ведется расследование.
Рамин Шахбазов