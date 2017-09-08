В Баку автомобиль сбил молодую девушку

8 сентября, 2017 09:13

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил молодую девушку. Как сообщает Report, инцидент произошел в Низаминском районе. Так, вблизи станции метро "Нефтчиляр", автомобиль марки "Opel" с государственным регистрационным номером 10-SG-125 сбил переходившую дорогу Аксану Сабир гызы Надирову 1995 г.р. Пострадавшая помещена в больницу. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Сотрудники Низаминского районного управления полиции задержали совершившего наезд водителя. Факт расследуется.