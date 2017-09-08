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    В Баку автомобиль сбил молодую девушку

    Аксана Надирова помещена в больницу

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил молодую девушку.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Низаминском районе.

    Так, вблизи станции метро "Нефтчиляр", автомобиль марки "Opel" с государственным регистрационным номером 10-SG-125 сбил переходившую дорогу Аксану Сабир гызы Надирову 1995 г.р. Пострадавшая помещена в больницу. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

    Сотрудники Низаминского районного управления полиции задержали совершившего наезд водителя.

    Факт расследуется.

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