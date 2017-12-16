В Баку автомобиль сбил мать и сына, ребенок скончался

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Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешеходов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную информацию министерства внутренних дел, 15 декабря в пределах полуночи житель поселка Маштага Сабунчинского района Рауф Камилов на автомобиле марки Ford сбил идущих вдоль обочины Гусейнову Джамилю Агамамед гызы 1979 г.р. и ее 8-летнего сына Мехраджа Фараджева.

Ребенок скончался на месте происшествия, его мать отпущена домой из больницы после оказания первой медицинской помощи.

Сабунчинское РУП ведет расследование по факту.