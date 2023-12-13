В Баку автомобиль сбил мать и ребенка

В Баку автомобиль сбил мать и ребенка.

В Баку автомобиль сбил мать и ребенка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана.

Согласно информации, 11 декабря около 10:30 Ибрагимов Гамнали Мамед оглу, находясь за рулем автомобиля марки Opel Vectra, сбил пешеходов - Аширову Айшу Мехеррем гызы (1990 г.р) и ее ребенка Ягубалиеву Айсу Эльмир гызы (2015 г.р), переходивших дорогу в неположенном месте.

Пострадавшие были госпитализированы в Yeni Klinika. От полученных травм Айша Аширова скончалась в больнице.

На основании собранных материалов 12 декабря в Низаминском РОП города Баку возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК АР, следствие продолжается.