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В Баку автомобиль сбил мать и ребенка

В Баку автомобиль сбил мать и ребенка В Баку автомобиль сбил мать и ребенка.
Происшествия
13 декабря 2023 г. 09:27
В Баку автомобиль сбил мать и ребенка

В Баку автомобиль сбил мать и ребенка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана.

Согласно информации, 11 декабря около 10:30 Ибрагимов Гамнали Мамед оглу, находясь за рулем автомобиля марки Opel Vectra, сбил пешеходов - Аширову Айшу Мехеррем гызы (1990 г.р) и ее ребенка Ягубалиеву Айсу Эльмир гызы (2015 г.р), переходивших дорогу в неположенном месте.

Пострадавшие были госпитализированы в Yeni Klinika. От полученных травм Айша Аширова скончалась в больнице.

На основании собранных материалов 12 декабря в Низаминском РОП города Баку возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК АР, следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ana və uşağı avtomobil vurub, biri ölüb

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