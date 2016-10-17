В Баку автомобиль сбил 11-летнюю девочку

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный автомобиль сбил школьницу.
Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в поселке Зых Сураханского района.
ДТП произошло перед домом, в котором проживает 11-летняя Агаларова Назрин Джалал гызы. Соседи доставили девочку в больницу.
Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое.
По факту в правоохранительных органах проводится расследование.
Отметим, что Н.Агаларова является ученицей средней школы №65.
Crime News DepartmentАвтор новости
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