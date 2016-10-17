В Баку автомобиль сбил 11-летнюю девочку

17 октября, 2016 10:40

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный автомобиль сбил школьницу. Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в поселке Зых Сураханского района. ДТП произошло перед домом, в котором проживает 11-летняя Агаларова Назрин Джалал гызы. Соседи доставили девочку в больницу. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое. По факту в правоохранительных органах проводится расследование. Отметим, что Н.Агаларова является ученицей средней школы №65.