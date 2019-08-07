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В Баку автомобиль сбил двух пешеходов

В Баку автомобиль сбил двух пешеходов

В Баку автомобиль сбил двух пешеходов.

Как сообщает Report, инцидент отмечен на автобусной остановке близ торгового центра "Gənclik Mall".

Съехав с дороги, легковой автомобиль выехал на обочину и сбил 22-летнюю девушку и 23-летнего парня. 

Руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров заявил, что вызов поступил на станцию скорой помощи в 18:37. 

По словам находившейся на месте происшествия бригады врачей, какой-либо опасности для их жизни нет.   

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