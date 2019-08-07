В Баку автомобиль сбил двух пешеходов.

Как сообщает Report, инцидент отмечен на автобусной остановке близ торгового центра "Gənclik Mall".

Съехав с дороги, легковой автомобиль выехал на обочину и сбил 22-летнюю девушку и 23-летнего парня.

Руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров заявил, что вызов поступил на станцию скорой помощи в 18:37.

По словам находившейся на месте происшествия бригады врачей, какой-либо опасности для их жизни нет.