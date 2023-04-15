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В Баку автомобиль сбил двух пешеходов

В Баку автомобиль сбил двух пешеходов В Баку автомобиль сбил двух женщин, одна из которых скончалась.
Происшествия
15 апреля 2023 г. 13:24
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов

В Баку автомобиль сбил двух женщин, одна из которых скончалась.

Как сообщает Report, ДТП произошло накануне ночью перед Парком офицеров на улице С.Вургуна в Насиминском районе Баку.

Водитель Мамедзаде Самедулла Ядулла оглу потерял управление за рулем автомобиля марки Mercedes-Benz и сбил пешеходов Айнуру Ашраф гызы Сулейманлы 1975 года рождения и Мехрибан Яшар гызы Тагиеву 1966 года рождения.

М.Тагиева погибла на месте происшествия, А.Сулейманлы получила телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil iki qadını vurub, onlardan biri ölüb

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