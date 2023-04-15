В Баку автомобиль сбил двух пешеходов

В Баку автомобиль сбил двух женщин, одна из которых скончалась.
Как сообщает Report, ДТП произошло накануне ночью перед Парком офицеров на улице С.Вургуна в Насиминском районе Баку.
Водитель Мамедзаде Самедулла Ядулла оглу потерял управление за рулем автомобиля марки Mercedes-Benz и сбил пешеходов Айнуру Ашраф гызы Сулейманлы 1975 года рождения и Мехрибан Яшар гызы Тагиеву 1966 года рождения.
М.Тагиева погибла на месте происшествия, А.Сулейманлы получила телесные повреждения различной степени тяжести.
По факту возбуждено уголовное дело.