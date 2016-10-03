В Баку автомобиль сбил должностное лицо, водитель сбежал с места ДТП

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Выяснилось, что сбитый на прошлой неделе мужчина является должностным лицом.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, госпитализированный в результате наезда автомобиля житель Баку Феликс Байрамов занимает должность директора базы снабжения министерства сельского хозяйства.

Напомним, что ДТП произошло 29 сентября примерно в 20:00. Так, на территории Бинагадинского района неизвестный автомобиль сбил переходившего дорогу Ф.Байрамова, он был госпитализирован в больницу. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 7-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, по подозрению в совершении ДТП был задержан водитель автомобиля марки KIA, житель столицы Эмин Гюнешли.

По факту в Бинагадинском РУП возбуждено уголовное дело по ст. 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства) и ст. 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК, ведется расследование.