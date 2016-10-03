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    В Баку автомобиль сбил должностное лицо, водитель сбежал с места ДТП

    По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Выяснилось, что сбитый на прошлой неделе мужчина является должностным лицом.

    Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, госпитализированный в результате наезда автомобиля житель Баку Феликс Байрамов занимает должность директора базы снабжения министерства сельского хозяйства.

    Напомним, что ДТП произошло 29 сентября примерно в 20:00. Так, на территории Бинагадинского района неизвестный автомобиль сбил переходившего дорогу Ф.Байрамова, он был госпитализирован в больницу. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 7-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, по подозрению в совершении ДТП  был задержан водитель автомобиля марки KIA, житель столицы Эмин Гюнешли. 

    По факту в Бинагадинском РУП возбуждено уголовное дело по ст. 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства) и ст. 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК, ведется расследование.

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