 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку автомобиль сбил 7-летнего ребенка

    Совершивший наезд водитель отвез ребенка в близлежащую больницу

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил пешехода.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    На кругу Кирова в поселке Маштага автомобиль марки "Нива" сбил переходящего дорогу 7-летнего Мамедова Айхана Хаял оглу. Совершивший наезд водитель отвез ребенка в близлежащую больницу. Его состояние среднетяжелое. Виновник инцидента был привлечен к ответственности сотрудниками управления полиции Сабунчинского района. Факт расследуется.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi