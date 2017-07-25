В Баку автомобиль сбил 7-летнего ребенка

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил пешехода.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

На кругу Кирова в поселке Маштага автомобиль марки "Нива" сбил переходящего дорогу 7-летнего Мамедова Айхана Хаял оглу. Совершивший наезд водитель отвез ребенка в близлежащую больницу. Его состояние среднетяжелое. Виновник инцидента был привлечен к ответственности сотрудниками управления полиции Сабунчинского района. Факт расследуется.