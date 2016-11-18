В Баку автомобиль сбил 56-летнюю женщину

18 ноября, 2016 11:08

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил 56-летнюю женщину. Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на проспекте Бабека. Согласно информации, переходившую дорогу Сеидову Гюльшан Муса гызы (1960 г.р.) сбил автомобиль марки Hyundai. Водитель немедленно доставил раненую в Городскую клиническую больницу №3. По информации из больницы, Г.Сеидова прооперирована, ее состояние оценивается как среднетяжелое. По факту ДТП проводится расследование.