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    В Баку автомобиль сбил 56-летнюю женщину

    Водитель доставил раненую в больницу

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил 56-летнюю женщину.

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на проспекте Бабека. 

    Согласно информации, переходившую дорогу Сеидову Гюльшан Муса гызы (1960 г.р.) сбил автомобиль марки Hyundai. Водитель немедленно доставил раненую в Городскую клиническую больницу №3.

    По информации из больницы, Г.Сеидова прооперирована, ее состояние оценивается как среднетяжелое. 

    По факту ДТП проводится расследование.

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