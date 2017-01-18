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    В Баку автомобиль сбил 55-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

    По факту ведется расследование в Сураханском районном управлении полиции

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил 55-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована на территории Сураханского района. 

    Согласно информации, идущую по обочине дороги 55-летнюю Аббасову Эльмиру Адиль гызы сбил автомобиль неизвестной марки, который скрылся с места происшествия. Э.Аббасова получила тяжелые телесные повреждения. Она была госпитализирована при помощи водителей других автомобилей. 

    По факту ведется расследование в Сураханском районном управлении полиции.

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