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    В Баку автомобиль сбил 5-летнего ребенка

    Ахмедзаде Мадина была доставлена в больницу водителем автомобиля© Courtesy İmage

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 5-летний ребенок.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на территории под названием "20 участок" в Сабаильском районе. Так, автомобиль марки Mercedes с государственными регистрационными знаками 90-SU-592 сбил переходившую дорогу Мадину Самир гызы Ахмедзаде 2012 г.р. Водитель автомобиля, совершивший преступление, незамедлительно доставил пострадавшего ребенка в больницу.

    По факту в Сабаильском районном управлении полиции проводится расследование.

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