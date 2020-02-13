​В Баку автомобиль сбил 37-летнего мужчину

В столице пешехода сбил автомобиль.
Как передает Report, случай был зафиксирован в Сабунчинском районе.
Самир Сейфуллаева Салман оглу 1983 года рождения был сбит автомобилем, пытаясь перейти дорогу.
Пострадавший был госпитализирован с травмами.
В столице пешехода сбил автомобиль.
Как передает Report, случай был зафиксирован в Сабунчинском районе.
Самир Сейфуллаева Салман оглу 1983 года рождения был сбит автомобилем, пытаясь перейти дорогу.
Пострадавший был госпитализирован с травмами.
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