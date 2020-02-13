В Баку автомобиль сбил 37-летнего мужчину

​В Баку автомобиль сбил 37-летнего мужчину

13 февраля, 2020 00:32

https://report.az/storage/news/0dc5840f49c63b1d2531c34387f0d806/27f34551-a9f5-4dd9-842b-a1d91106d444_292.jpg В столице пешехода сбил автомобиль. Как передает Report, случай был зафиксирован в Сабунчинском районе. Самир Сейфуллаева Салман оглу 1983 года рождения был сбит автомобилем, пытаясь перейти дорогу. Пострадавший был госпитализирован с травмами.

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