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В Баку автомобиль сбил 37-летнего мужчину

​В Баку автомобиль сбил 37-летнего мужчину

В столице пешехода сбил автомобиль.

Как передает Report, случай был зафиксирован в Сабунчинском районе.

Самир Сейфуллаева Салман оглу 1983 года рождения был сбит автомобилем, пытаясь перейти дорогу.

Пострадавший был госпитализирован с травмами.

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