В Баку автомобиль сбил 36-летнюю женщину

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в котором пострадала 36-летняя женщина.
Как передает Report, ДТП произошло в Низаминcком районе столицы.
Так, автомобиль сбил Гусейнову Хумар Теййуб гызы 1981 г. рождения. Она переходила улицу Исмаила Мамедова по пешеходному переходу. В результате женщина получила тяжелые повреждения.
Пострадавшая была доставлена в больницу сотрудниками скорой помощи. По факту Низаминское районное управление полиции ведет следствие.
Ведутся меры по задержанию водителя.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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