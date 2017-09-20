В Баку автомобиль сбил 36-летнюю женщину

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в котором пострадала 36-летняя женщина.

Как передает Report, ДТП произошло в Низаминcком районе столицы.

Так, автомобиль сбил Гусейнову Хумар Теййуб гызы 1981 г. рождения. Она переходила улицу Исмаила Мамедова по пешеходному переходу. В результате женщина получила тяжелые повреждения.

Пострадавшая была доставлена в больницу сотрудниками скорой помощи. По факту Низаминское районное управление полиции ведет следствие.

Ведутся меры по задержанию водителя.