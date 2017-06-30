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    В Баку автомобиль сбил 30-летнего пешехода - ФОТО

    Пострадавший получил многочисленные переломы

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает Report, в поселке Гала автомобиль марки "ВАЗ-2104" сбил пытавшегося перейти дорогу жителя Пираллахинского района 30-летнего Юрия Филатова.

    Пешеход получил многочисленные переломы. Он на автомобиле скорой помощи был доставлен в больницу. Врачам удалось сохранить его жизнь.

    На место происшествия были привлечены сотрудники Дорожно-патрульной службы. Автомобиль был доставлен на штрафную стоянку. Для дачи показаний водитель был доставлен в Хазарское районное управление полиции.

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