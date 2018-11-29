В Баку автомобиль сбил 3 пешеходов, один погиб, двое ранены

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

Так, 28 ноября около 6 часов утра на проспекте Нефтчиляр в Сабаильском районе житель города Баку Натиг Абдуллаев на автомобиле марки Hyundai сбил переходивших дорогу жителя Габалинского района Тархана Байрамлы и жителей столицы Нахида Бандалиева и Ниджата Расулова. В результате, Н.Бандалиев скончался на месте происшествия, двое других пешеходов помещены в больницу.

Сабаильское районное управление полиции ведет расследование.