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    В Баку автомобиль сбил 26-летнюю девушку

    Водитель задержан© Foto: Report.az

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в то время, когда Нахайет Ариф гызы Тагиева 1991 г.р. пыталась перейти дорогу.

    Водитель, совершивший автонаезд, доставил пострадавшую в больницу. Затем он был задержан сотрудниками 20-го отделения Насиминского районного управления полиции. Автомобиль доставлен на штрафную стоянку.

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