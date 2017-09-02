В Баку автомобиль сбил 26-летнюю девушку

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, инцидент произошел в то время, когда Нахайет Ариф гызы Тагиева 1991 г.р. пыталась перейти дорогу.

Водитель, совершивший автонаезд, доставил пострадавшую в больницу. Затем он был задержан сотрудниками 20-го отделения Насиминского районного управления полиции. Автомобиль доставлен на штрафную стоянку.