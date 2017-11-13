В Баку автомобиль сбил 2 пешеходов

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/В Баку автомобиль сбил двух пешеходов.

Как передает Report, на улице Явера Алиева в поселке Бакиханов автомобиль сбил пытавшуюся перейти улицу Гусейнову Гюльнар Досту гызы. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Еще одно ДТП зарегистрировано в Ясамальском районе.

Рядом со станцией метро 20 Января автомобиль сбил Зейналова Элмеддина Рафаель оглу 1984 г.р., который хотел перейти дорогу в запрещенном для движения пешеходов месте. Пострадавший был доставлен в больницу.

По обоим фактам ведется следствие.