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    В Баку автомобиль сбил 2 пешеходов

    По обоим фактам ведется следствие© Foto: Report.az

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/В Баку автомобиль сбил двух пешеходов.

    Как передает Report, на улице Явера Алиева в поселке Бакиханов автомобиль сбил пытавшуюся перейти улицу Гусейнову Гюльнар Досту гызы. Пострадавшая была доставлена в больницу.

    Еще одно ДТП зарегистрировано в Ясамальском районе.

    Рядом со станцией метро 20 Января автомобиль сбил Зейналова Элмеддина Рафаель оглу 1984 г.р., который хотел перейти дорогу в запрещенном для движения пешеходов месте. Пострадавший был доставлен в больницу.

    По обоим фактам ведется следствие. 

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