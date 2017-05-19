В Баку автомобили сбили 2-х женщин, переходивших дорогу

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Наримановском и Насиминском районах города Баку произошли дорожно-транспортные происшествия, в результате которых было сбито 2 пешехода.

Как сообщает Report, одно ДТП зарегистрировано на участке проспекта Зии Буниятова, пролегающем по территории Наримановского района. Переходившую дорогу Бахар Вагиф гызы Нуриеву 1979 г.р. сбил автомобиль марки Mercedes. Водитель, учинивший аварию, доставил потерпевшую в больницу.

Второе происшествие зарегистрировано вблизи парка Деде Горгуд, расположенного в Насиминском районе. Переходившую дорогу Махбуба Муса гызы Гасымову 1954 г.р. сбил автомобиль. Водитель доставил пострадавшую в больницу.

По обоим фактам ДТП правоохранительными органами ведется расследование.