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    В Баку автомобиль проехал на красный свет, пострадал иностранец - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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    *** 07:58

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку во время столкновения двух автомобилей пострадал пассажир.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на пресечении улицы Аббасгулу-ага Бакиханова и проспекта Азадлыг.

    В проезжавший дорогу на зеленый свет светофора на проспекте Азадлыг автомобиль марки Mercedes с госномером 90-GF-657, управляемый Шахином Аббасовым, врезался автомобиль "Нива" с госномером 90-LT-808, проехавший на красный свет светофора. Находившийся в Mercedesгражданин Ирака, 19-летний Мустафа Али пострадал.

    На место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Раненый был доставлен в больницу.

    Оба автомобиля деформировались. На место привлечены сотрудники Насиминского РУП.

    Назначена автотехническая экспертиза, машины доставлены на штрафстоянку.

    Фото: Руслан Мамедов 

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