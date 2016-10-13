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    В Баку автомобиль ППС попал в аварию

    Оба автомобиля серьезно пострадали

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль управления полиции попал в аварию.

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на проспекте Матбуат Ясамальского района.

    Согласно информации, водитель автомобиля марки Hyundai, ехавший на большой скорости, потерял управление и врезался в автомобиль марки Fiat, принадлежащий пост-патрульной службе (ППС) Ясамальского районного управления полиции, который находился в припаркованном состоянии. 

    В результате аварии оба автомобиля серьезно пострадали, раненых нет.

    По факту ведется расследование. 

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