В Баку автомобиль ППС попал в аварию, есть один пострадавший

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Автомобиль пост-патрульной службы (ППС) Сураханского РУП г.Баку попал в аварию.

Как сообщает Report, сержант полиции Шахбузов Субхан Таги оглу 1977 г.р. на автомобиле марки Fiat не справился с управлением и врезался в железный разделитель на приморской дороге в поселке Говсаны Сураханского района.

В результате аварии полицейский с тяжелыми ранениями доставлен в больницу. Автомобиль отбуксирован на штрафную стоянку Сураханского РУП. Врачи оценивают состояние потерпевшего как среднетяжелое.

По факту ведется расследование Управлением внутреннего расследования МВД.