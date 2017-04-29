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    В Баку автомобиль ППС попал в аварию, есть один пострадавший

    Состояние пострадавшего среднетяжелое

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Автомобиль пост-патрульной службы (ППС) Сураханского РУП г.Баку попал в аварию.

    Как сообщает Report, сержант полиции Шахбузов Субхан Таги оглу 1977 г.р. на автомобиле марки Fiat не справился с управлением и врезался в железный разделитель на приморской дороге в поселке Говсаны Сураханского района.

    В результате аварии полицейский с тяжелыми ранениями доставлен в больницу. Автомобиль отбуксирован на штрафную стоянку Сураханского РУП. Врачи оценивают состояние потерпевшего как среднетяжелое.

    По факту ведется расследование Управлением внутреннего расследования МВД. 

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