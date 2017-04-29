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    В Баку автомобиль переехал пешехода

    Пострадавшему ампутировали обе ноги

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку автомобиль сбил пешехода.

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в поселке Пиршаги.

    Дадашов Тарлан Мамедага оглу 1967 г.р. был сбит автомобилем при переходе дороги напротив кафе, откуда он выходил с друзьями. Автомобиль переехал пострадавшего. В результате аварии Т.Дадашов получил тяжелую черепно-мозговую травму и различные ранения. Он был доставлен в больницу, где ему ампутировали обе ноги. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование Сабунчинским РУП. 

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