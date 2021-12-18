О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия

В Баку автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия В Баку автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия.
Происшествия
18 декабря 2021 г. 11:42
В Баку автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия

В Баку автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В 15-й отдел полиции Сабунчинского районного управления полиции поступила информация о том, что 16 декабря около 23 часов на территории поселка Пиршаги житель поселка Рза Гаджиев открыл огонь из огнестрельного оружия по автомобилю, которым управлял Ширзад Гулиев, и после скрылся с места происшествия.

Пострадавших нет.

В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий Р. Гаджиев задержан. У него изъято автоматическое оружие марки ”АКМС", 2 патрона и 1 магазин.

Ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobilə odlu silahdan atəş açılıb

Самое важное

Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36
МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы
МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы
16 декабря 2021 г. 21:55
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
16 декабря 2021 г. 14:42
Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси
Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси
16 декабря 2021 г. 09:54
ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана
ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана
16 декабря 2021 г. 08:17
По инициативе Эмманюэля Макрона прошла неформальная встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
ФотоПо инициативе Эмманюэля Макрона прошла неформальная встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
16 декабря 2021 г. 02:52
Азербайджан намерен расширить географию экспорта добываемого газа в направлении других стран-членов ЕС
Азербайджан намерен расширить географию экспорта добываемого газа в направлении других стран-членов ЕС
16 декабря 2021 г. 01:43
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22
Самир Шарифов пригласил компании Саудовской Аравии принять участие в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий
ФотоСамир Шарифов пригласил компании Саудовской Аравии принять участие в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий
15 декабря 2021 г. 23:43
В Брюсселе начал работу саммит Восточного партнерства
В Брюсселе начал работу саммит "Восточного партнерства"
15 декабря 2021 г. 20:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi