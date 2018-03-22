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    В Баку автомобиль насмерть сбила пешехода, проигнорировшего подземный переход

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошло ДТП с летальным исходом. 

    Как сообщает Report, трагический инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева прямо над подземным переходом. 

    Отмечается, что Ализамина Агаева 1978 г.р. сбила легковушка, когда он переходил дорогу в не предназначенном для пешеходов месте. Пешеход скончался по дороге, когда водитель легковушки вез его в больницу. В связи с фактом полиция начала расследование. 

    Отметим, что мужчина проигнорировал подземный переход и решил перебежать дорогу. 

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