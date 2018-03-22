В Баку автомобиль насмерть сбила пешехода, проигнорировшего подземный переход

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, трагический инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева прямо над подземным переходом.

Отмечается, что Ализамина Агаева 1978 г.р. сбила легковушка, когда он переходил дорогу в не предназначенном для пешеходов месте. Пешеход скончался по дороге, когда водитель легковушки вез его в больницу. В связи с фактом полиция начала расследование.

Отметим, что мужчина проигнорировал подземный переход и решил перебежать дорогу.