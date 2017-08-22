Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил женщину.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Хазарском районе.
На участке аэропортовской дороги, проходящем по территории поселка Мярдякан, легковой автомобиль сбил 60-летнюю женщину по имени Рена (фамилия пострадавшей пока неизвестна – ред.). Женщина была доставлена в Клинический медцентр №3, где скончалась.
Совершивший наезд водитель был задержан сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции.
По словам очевидцев происшествия, инцидент произошел, когда женщина переходила дорогу под надземным переходом, не воспользовавшись им.
News DepartmentАвтор новости
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