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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил женщину.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Хазарском районе.

На участке аэропортовской дороги, проходящем по территории поселка Мярдякан, легковой автомобиль сбил 60-летнюю женщину по имени Рена (фамилия пострадавшей пока неизвестна – ред.). Женщина была доставлена в Клинический медцентр №3, где скончалась.

Совершивший наезд водитель был задержан сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции.

По словам очевидцев происшествия, инцидент произошел, когда женщина переходила дорогу под надземным переходом, не воспользовавшись им.