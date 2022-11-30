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В Баку автомобиль насмерть сбил женщину

В Баку автомобиль насмерть сбил женщину В Баку автомобиль насмерть сбил женщину.
Происшествия
30 ноября 2022 г. 09:42
В Баку автомобиль насмерть сбил женщину

В Баку автомобиль насмерть сбил женщину.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано 29 ноября около 06:10 на территории Сабунчинского района.

Алиев Буньябун Абиль оглу, 1957 года рождения, за рулем автомобиля марки Mercedes сбил переходившую дорогу Мирзоеву Афаг Габиль гызы, 1980 года рождения.

В результате ДТП А.Мирзоева скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürüb

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