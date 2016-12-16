 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку автомобиль насмерть сбил врача

    Водитель сбежал с места

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил медработника. 

    Как сообщает Report, ДТП произошло на Бакинской кольцевой дороге на территории Ясамальского района. 

    Согласно информации, переходившего дорогу 39-летнего Оруджова Тейюба Мамед оглу сбил неизвестный автомобиль и скрылся с места происшествия. Т.Оруджов скончался на месте. 

    Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию водителя. 

    Отметим, что Т.Оруджов работал врачом в медицинском пункте группы компаний Akkord.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi