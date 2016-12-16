В Баку автомобиль насмерть сбил врача

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил медработника.

Как сообщает Report, ДТП произошло на Бакинской кольцевой дороге на территории Ясамальского района.

Согласно информации, переходившего дорогу 39-летнего Оруджова Тейюба Мамед оглу сбил неизвестный автомобиль и скрылся с места происшествия. Т.Оруджов скончался на месте.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию водителя.

Отметим, что Т.Оруджов работал врачом в медицинском пункте группы компаний Akkord.