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    В Баку автомобиль насмерть сбил рабочего

    Задержанный водитель доставлен в Сабунчинское районное управление полиции

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил рабочего.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Так, Мамедов Эльгюн Алият оглу 1972 г.р. был насмерть сбит автомобилем при переходе дороги в поселке Бакиханова.

    На территорию прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Задержанный водитель доставлен в Сабунчинское районное управление полиции.

    Отметим, что Э. Мамедов был рабочим и утром шел на работу в строительную компанию.

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