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    В Баку автомобиль насмерть сбил девушку

    По факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил девушку, личность которой пока не установлена.

    Как сообщает Report, ДТП произошло на территории Сабунчинского района.

    На аэропортовской дороге неизвестный автомобиль насмерть сбил девушку 25-28 лет. Тело девушки передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. В настоящее время ведутся работы по установлению личности погибшей.

    Водитель, сбивший девушку, сбежал с места ДТП.

    По факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело.

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