В Баку автомобиль насмерть сбил девушку

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил девушку, личность которой пока не установлена.

Как сообщает Report, ДТП произошло на территории Сабунчинского района.

На аэропортовской дороге неизвестный автомобиль насмерть сбил девушку 25-28 лет. Тело девушки передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. В настоящее время ведутся работы по установлению личности погибшей.

Водитель, сбивший девушку, сбежал с места ДТП.

По факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело.