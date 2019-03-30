В Баку автомобиль насмерть сбил человека

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Report, инцидент произошел сегодня вечером на проспекте Зии Буньятова (вблизи Олимпийского стадиона). Таким образом, автомобиль марки "Mercedes" насмерть сбил человека, когда тот переходил дорогу в неположенном для этого месте.

На место происшествия были привлечены сотрудники дорожной полиции. В результате аварии на дороге образовалась пробка.

Фотографиями с места происшествия в социальных сетях поделился журналист Парвиз Мусаев.