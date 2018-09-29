В Баку автомобиль насмерть сбил бабушку и малолетнюю внучку

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил бабушку и внучку.

Об этом Report сообщили в МВД.

Так, 28 сентября около 19 часов вечера на территории поселка Сабунчу автомобиль марки "Зил-130", управляемый жителем города Баку Тарланом Имановым, сбил переходивших дорогу жителей столицы Гюллю Салманову и ее малолетних внуков Айгюн и Илькина Мамедовых.

Они были госпитализированы, Г.Салманова и Айгюн скончались в больнице.

По факту Сабунчинским районным управлением полиции ведется расследование.