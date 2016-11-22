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    В Баку автомобиль насмерть сбил 58-летнюю женщину

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил 58-летнюю женщину.

    Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Бузовна Хазарского района.

    Согласно информации, переходившую дорогу Асадуллаеву Каинат Лятиф гызы сбил автомобиль марки "Нива" с государственными номерами  90 HL 031, ехавший на высокой скорости. 

    Водитель автомобиля Алиев Рустам Абдулхалыг оглу доставил женщину в больницу, где была констатирована ее смерть. 

    По факту возбуждено уголовное дело в Хазарском районном управлении полиции. Автомобиль отвезен на штрафную стоянку. Р.Алиев задержан сотрудниками полиции. Проводится расследование. 

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