В Баку автомобиль насмерть сбил 40-45-летнего мужчину

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.
Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на проспекте Ататюрка.
Мужчина примерно 40-45 лет был сбит легковым автомобилем. В результате он скончался на месте происшествия.
Водитель сбившего пешехода автомобиля скрылся с места аварии.
В настоящий момент устанавливается личность погибшего. По факту Наримановским районным управлением полиции ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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