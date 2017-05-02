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    В Баку автомобиль насмерть сбил 40-45-летнего мужчину

    По факту Наримановским районным управлением полиции ведется расследование© Courtesy İmage

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на проспекте Ататюрка.

    Мужчина примерно 40-45 лет был сбит легковым автомобилем. В результате он скончался на месте происшествия.

    Водитель сбившего пешехода автомобиля скрылся с места аварии.

    В настоящий момент устанавливается личность погибшего. По факту Наримановским районным управлением полиции ведется расследование.

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