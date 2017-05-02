В Баку автомобиль насмерть сбил 40-45-летнего мужчину

2 мая, 2017 09:26

© Courtesy İmage Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека. Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на проспекте Ататюрка. Мужчина примерно 40-45 лет был сбит легковым автомобилем. В результате он скончался на месте происшествия. Водитель сбившего пешехода автомобиля скрылся с места аварии. В настоящий момент устанавливается личность погибшего. По факту Наримановским районным управлением полиции ведется расследование.