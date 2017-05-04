В Баку автомобиль насмерть сбил 25-летнего парня

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал 1 человек.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на территории поселка Бакиханова Сабунчинского района.

Так, водитель, имя которого пока не разглашается, на легковом автомобиле сбил парня лет 25-27. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, его личность пока не установлена. Тело погибшего было передано в Сабунчинский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

В настоящее время сотрудники Управления полиции Сабунчинского района выясняют личность умершего.