В Баку автомобиль нанес тяжелые увечья женщине

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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, Малахат Зульфугар гызы Гасымову 1968 г.р. сбил автомобиль марки Mercedes, когда она переходила дорогу на участке проспекта Азадлыг, пролегающем по территории 8-го микрорайона.

Пострадавшая была госпитализирована. У нее зафиксированы открытые переломы обеих ног. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Водитель, пытавшийся бежать с места ДТП, был задержан полицией.

По факту в Бинагадинском районном управлении полиции ведется расследование.