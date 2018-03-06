 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку автомобиль на высокой скорости совершил аварию, есть пострадавшие - ВИДЕО - ФОТО

    По факту назначена автотехническая экспертиза© "Report"

    Баку.6 марта. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль совершил аварию.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы.

    В городе Шуша поселка Рамана двигающийся на высокой скорости автомобиль марки "Мерседес" ударился о заднюю часть стоящего у обочины автомобиля марки ВАЗ-21015. От силы удара ВАЗ перевернулся. Один из пассажиров "Мерседеса" получил травму и был госпитализирован.

    В результате происшествия оба автомобиля были деформированы. В связи с аварией на место прибыли сотрудники полиции. Автомобили были отогнаны на штрафную площадку.

    По факту назначена автотехническая экспертиза.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi