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    В Баку автомобиль медучреждения сбил двух студенток

    Состояние одной из девушек оценивается как тяжелое

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело пострадали два человека.

    Как передает Report,  на территории села Шыхлар автомобиль марки "Нива" сбил Акперли Лалу Тевеккюль гызы 1995 г.р. и Ализаде Чинару Расим гызы 1993 г.р., когда они хотели перейти дорогу.

    Пострадавшие были доставлены в ближайшую поликлинику. Из-за тяжелого состояния Ч.Ализаде была помещена в Учебно-хирургическую клинику Мединститута.

    Сотрудники Гарадагского РУП задержали водителя, совершившего преступление. 

    Согласно информации, ДТП было совершено водителем служебного автомобиля, принадлежащего противотуберкулезному диспансеру №4.

     Обе раненые являются студентками.

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