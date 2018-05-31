В Баку автомобиль медучреждения сбил двух студенток

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело пострадали два человека.

Как передает Report, на территории села Шыхлар автомобиль марки "Нива" сбил Акперли Лалу Тевеккюль гызы 1995 г.р. и Ализаде Чинару Расим гызы 1993 г.р., когда они хотели перейти дорогу.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую поликлинику. Из-за тяжелого состояния Ч.Ализаде была помещена в Учебно-хирургическую клинику Мединститута.

Сотрудники Гарадагского РУП задержали водителя, совершившего преступление.

Согласно информации, ДТП было совершено водителем служебного автомобиля, принадлежащего противотуберкулезному диспансеру №4.

Обе раненые являются студентками.