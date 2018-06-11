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    В Баку автобус врезался в столб, есть погибший

    За рулем сидел бывший заключенный
    © Report

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 9 июня около 7 часов утра на территории Хазарского района житель Абшеронского района, ранее судимый Йэльмар Атакишиев за рулем линейного автобуса марки Daewoo сначала врезался в столб, на котором была установлена камера наблюдения, а затем сбил стоявшего на тротуаре жителя Баку Мансура Намазова.

    В результате пострадавшие М.Намазов и пассажир автобуса Солтан Зарбализаде были госпитализированы. М.Намазов скончался в медицинском учреждении. 

    Факт расследуется Хазарским РУП.

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