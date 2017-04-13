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    В Баку автобус совершил аварию, ранен иностранец

    Раненый помещен в Центральную клиническую больницу

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В произошедшем в Баку дорожно-транспортном происшествии пострадал гражданин Объединенных Арабских Эмиратов.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабаильском районе на улице Сальянская дорога, 12.

    Автобус марки Daewoo, управляемый Кямраном Алиевым 1981 г.р., сзади врезался в автомобиль марки Subaru, управляемый 38-летним Садигом Исрафиловым.

    В результате аварии пассажир С.Исрафилова - гражданин ОАЭ Аль Сеххи Ахмад Рашид Хамдан 1994 г.р. получил черепно-мозговую травму. Он помещен в Центральную клиническую больницу.

    По факту ведется расследование.

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