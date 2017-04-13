В Баку автобус совершил аварию, ранен иностранец

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В произошедшем в Баку дорожно-транспортном происшествии пострадал гражданин Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабаильском районе на улице Сальянская дорога, 12.

Автобус марки Daewoo, управляемый Кямраном Алиевым 1981 г.р., сзади врезался в автомобиль марки Subaru, управляемый 38-летним Садигом Исрафиловым.

В результате аварии пассажир С.Исрафилова - гражданин ОАЭ Аль Сеххи Ахмад Рашид Хамдан 1994 г.р. получил черепно-мозговую травму. Он помещен в Центральную клиническую больницу.

По факту ведется расследование.