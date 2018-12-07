В Баку автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в 07:45 автобус с учащимися средней школы №217 попал в аварию на дороге из поселка Гобу в направлении города.

Как сообщили Report из школы, на момент аварии в автобусе было 10 учеников и несколько родителей. Из них 2 учащихся и 2 родителей с серьезными травмами были доставлены в больницу, 1 ученик и 1 родитель после оказания первой медицинской помощи отпущены домой.

Пострадавшие в ходе аварии были доставлены в Городскую клиническую больницу №1 и в Республиканскую клиническую больницу.

По предварительным данным, по инициативе родителей транспортное средство было заказано для перевозки школьников из поселка Гобу в среднюю школу № 217.

Как сообщили Report в Главном управлении образования города Баку, сотрудники управления побывали в больнице, ознакомились с состоянием получивших травмы учеников. В соответствии с результатами проводимого расследования, будет предоставлена дополнительная информация.