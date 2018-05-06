В Баку автобус протаранил автомобили, водитель сбежал с места ДТП - ФОТО

6 мая. Баку. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе нарушение правил дорожного движения пассажирским автобусом привело крупной аварии. Как передает Report, автобус следовавший по маршруту №108 А, на высокой скорости протаранил 3 автомобиля.

Инцидент произошел на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде. Согласно информации, автобус проехав зеленый свет светофора, сначала врезался в атомобиль марки Opel, который как раз осуществлял поворот, после чего потеряв управление перед зданием известным как "Ясамальский АТС", протаранил еще два автомобился марки Mitsubishi и Tofaş. Водитель автобуса после аварии сразу же скрылся с места ДТП.

На место происшествия приехали сотрудники дорожно-патрульной полиции. По предварительной информации в результате аварии пострадавших нет.